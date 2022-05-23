Про це повідомляє Еspreso.tv.

Продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" стартував 23 травня о 14.00, що викликало ажіотаж на поштамтах в різних містах. Зокрема, довжелезна черга виникла біля головного поштамту Укрпошти в Києві.

Загалом марка продаватиметься о 1,5 тис. відділеннях Укрпошти, але придбати можна не більше двох блоків по три марки.

У перший тиждень державний поштовний оператор передасть на відділення 1 млн марок, а загалом тираж нової марки складе 5 млн шт.

Нагадаємо, у Львові сьогодні, 23 травня, погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".

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