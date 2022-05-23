Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: на головпоштамті Києва вишикувалася довжелезна черга
Укрпошта розпочала продаж нової марки про "русскій воєнний корабль", через що на Київському головпоштампті виникла довжелезна черга
Про це повідомляє Еspreso.tv.
Продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" стартував 23 травня о 14.00, що викликало ажіотаж на поштамтах в різних містах. Зокрема, довжелезна черга виникла біля головного поштамту Укрпошти в Києві.
Загалом марка продаватиметься о 1,5 тис. відділеннях Укрпошти, але придбати можна не більше двох блоків по три марки.
У перший тиждень державний поштовний оператор передасть на відділення 1 млн марок, а загалом тираж нової марки складе 5 млн шт.
- Нагадаємо, у Львові сьогодні, 23 травня, погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".
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