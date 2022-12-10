Марокко - Португалія: де та коли дивитися чвертьфінал ЧС-2022
У суботу 10 грудня у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу зустрічаються збірні Марокко та Португалії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між Марокко та Португалією розпочнеться у Досі о 17:00. Наживо її покаже Megogo.
На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F. У 1/8 фіналу марокканці переграли у серію післяматчевих пенальті іспанців (0:0, 3:0).
Португалія на груповому раунді перемогла Гану (3:2), Уругвай (2:0), поступилася Південній Кореї (1:2) та фінішувала у квартеті H першою. У 1/8 фіналу португальці розгромили Швейцарію (6:1).
Переможець пари Марокко - Португалія у півфіналі 14 грудня зустрінеться із сильнішим з пари Франція - Англія, які свій чвертьфінальний матч розпочнуть о 21:00.
ЧС-2022
1/4 фіналу
Марокко - Португалія
Доха, стадіон "Аль-Тумама"
10 грудня, 17:00
Пряма трансляція на Megogo
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
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