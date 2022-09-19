Про це інформує The Times.

Новим у відкритті органічної речовини на Марсі вважається її походження - з області, де осад і солі відкладалися в озеро.

"У далекому минулому пісок, грязь і солі, які зараз складають зразок хребта Wildcat Ridge, були відкладені в умовах, де потенційно могло процвітати життя. Той факт, що органічну речовину було знайдено в такій осадовій породі, яка відома тим, що зберігає скам’янілості стародавнього життя тут, на Землі, є важливим", – заявив учений проєкту Perseverance Кен Фарлі.

Органічні молекули – сполуки, які в основному складаються з вуглецю, зазвичай включають водень і кисень, але іноді й інші елементи – не завжди створюються біологічними процесами.

Марсохід NASA Perseverance, на прізвисько Персі, приземлився на марсіанському кратері Джезеро в лютому, аби зберегти зразки, які можуть містити стародавнє життя, а також схарактеризувати геологію планети та минулий клімат. Дельта, яку він досліджує, утворилася 3,5 мільярда років тому.

"Персі взяв два зразки зі скелі під назвою Wildcat Ridge, шириною близько трьох футів (один метр), і 20 липня обробив частину її поверхні, щоб її можна було проаналізувати за допомогою приладу під назвою SHERLOC, який використовує ультрафіолетове світло. Результати показали клас органічних молекул, які називаються ароматичними і відіграють ключову роль у біохімії. Команда марсохода підкреслила, що знахідка органічної речовини не означає, що знайдено докази стародавнього життя. Органічні молекули вже були помічені на Марсі марсоходом Curiosity в кратері Гейл, а також компанією Perseverance, яка знайшла молекули, що містять вуглець, на початку місії", - йдеться в повідомленні.

Нині марсохід має на борту 12 зразків гірських порід, у тому числі шматки хребта Wildcat Ridge та зразки іншої осадової породи дельти під назвою хребет Скіннер. Він також зібрав зразки вивержених порід раніше під час місії, які вказують на вплив давньої вулканічної дії в кратері.

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