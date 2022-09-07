Оновлена версія тривимірної карти Сонячної системи NASA вже доступна Eyes on the Solar System.

Фахівці розробляли це оновлення понад два роки. Покращена версія має підвищену деталізацію та спрощену навігацію.

На сайті видно, як проходять космічні місії. Також з'явилася можливість "поглянути в майбутнє" - траєкторія руху в Сонячній системі розрахована до 2049 року.

На 3D-карті можна детально розглянути всі планети нашої системи та деякі космічні об'єкти, такі як астероїди, комети, природні та штучні супутники та інші технічні пристрої. Завдяки перемотці часу користувачі можуть побачити, де космічні об'єкти будуть у майбутньому, або де були в минулому.

"в оновленій версії 3D-карти можна відстежити шлях зонда "Вояджер" з 1977 року і побачити, як літальний апарат зближувався з Юпітером, Сатурном, Ураном і Нептуном", - йдеться в повідомленні.

Карта безплатна та доступна у браузері з комп'ютера чи телефона.

Нагадаємо, телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною.

Завдяки новим знімками телескопа Джеймса Вебба вчені виявили тисячі раніше не бачених молодих зірок у туманності "Тарантул".

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