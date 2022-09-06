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Місце, де народжуються зірки: телескоп Вебба сфотографував туманність "Тарантул"

6 вересня, 2022 вiвторок
19:11
космос

Завдяки новим знімками телескопа Джеймса Вебба вчені виявили тисячі раніше не бачених молодих зірок у туманності "Тарантул"

Про це пише NASA.  

Ця туманність отримала своє прізвисько "Тарантул" через пилові нитки, які були видні фотографіях попередніх телескопів. Ця туманність є однією з улюблених для астрономів, які вивчають утворення зірок. Вона знаходиться на відстані 161 000 світлових років у галактиці Велика Магелланова Хмара, і є "найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в Місцевій групі галактик, найближчих до нашого Чумацького Шляху".

"Тут знаходяться найгарячіші та наймасивніші відомі зірки. Астрономи сфокусували на Тарантулі три інфрачервоні прилади Вебба з високою роздільною здатністю. За допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRCam) регіон нагадує дім тарантула, вистеленого шовком. Лише найщільніші навколишні області туманності протистоять ерозії потужних зоряних вітрів цих зірок, утворюючи стовпи, які, здається, спрямовані назад до скупчення. Ці стовпи містять протозірки, що формуються і згодом вийдуть зі своїх пилових "коконів" і по черзі формуватимуть туманність. Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRSpec) зафіксував одну дуже молоду зірку, яка робила саме це. Астрономи раніше вважали, що ця зірка може бути трохи старшою і вже очищає бульбашку навколо себе. Однак NIRSpec показала, що зірка тільки почала виходити зі свого стовпа і все ще зберігає навколо себе ізолюючу хмару пилу", - пишуть у NASA.

Одна з причин, чому туманність "Тарантул" цікава астрономам, полягає в тому, що туманність має подібний тип хімічного складу, як і гігантські області зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті, коли космосу було лише кілька мільярдів років. Регіони зореутворення в нашій галактиці Чумацький Шлях не утворюють зірок з такою шаленою швидкістю, як туманність "Тарантул", і мають інший хімічний склад.

  • Нагадаємо, телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною

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