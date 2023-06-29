Марсоході NASA встановив новий рекорд з виробництва кисню на Червоній планеті
Марсохід NASA Perseverance перевершив свій попередній рекорд у перетворенні тонкої атмосфери Марса на джерело кисню. Цей експеримент може мати серйозні наслідки щодо майбутніх планів відвідати Червону планету
Про це повідомляє Space.com.
Важливий успіх був досягнутий на початку червня завдяки експерименту марсохода з використанням ресурсів кисню на Червоній планеті. У результаті цього експерименту було подвоєно попередній рівень виробництва кисню.
"Ми отримали чудові результати. Це був найризикованіший пробіг, який ми робили", - сказав Майкл Хехт, головний дослідник MOXIE.
Зазначається, що MOXIE за 58 хвилин досягла швидкості виробництва приблизно 12 грамів кисню на годину, що є приблизно вдвічі більше, ніж очікувалося.
Довідка.
MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) - це експеримент зі створення технології, яка буде виробляти кисень на Марсі.
Інструмент працює, закачуючи марсіанське повітря в резервуар, а потім за допомогою електрохімічного процесу вириває атом кисню з кожної молекули вуглекислого газу.
Протягом 2021 року MOXIE сім разів проводив одногодинні експерименти, навіть під час суворої марсіанської зими.
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