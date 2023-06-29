Про це повідомляє Space.com.

Важливий успіх був досягнутий на початку червня завдяки експерименту марсохода з використанням ресурсів кисню на Червоній планеті. У результаті цього експерименту було подвоєно попередній рівень виробництва кисню.

"Ми отримали чудові результати. Це був найризикованіший пробіг, який ми робили", - сказав Майкл Хехт, головний дослідник MOXIE.

Зазначається, що MOXIE за 58 хвилин досягла швидкості виробництва приблизно 12 грамів кисню на годину, що є приблизно вдвічі більше, ніж очікувалося.

Довідка.

MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) - це експеримент зі створення технології, яка буде виробляти кисень на Марсі.

Інструмент працює, закачуючи марсіанське повітря в резервуар, а потім за допомогою електрохімічного процесу вириває атом кисню з кожної молекули вуглекислого газу.

Протягом 2021 року MOXIE сім разів проводив одногодинні експерименти, навіть під час суворої марсіанської зими.