Маск повідомив, що проєкт Starlink вийшов на беззбитковість

Про це американський мільярдер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

"З радістю повідомляю, що Starlink від SpaceX досяг беззбиткового грошового потоку! Чудова робота чудової команди", – йдеться у дописі Маска.

Ілон Маск додав, що станом на жовтень 2023-го на Starlink припадає більша частина всіх активних супутників на навколоземній орбіті і до наступного року запустить більшість усіх супутників із Землі.