Маск повідомив, що проєкт Starlink вийшов на беззбитковість
Проєкт Starlink, що належить аерокосмічній компанії SpaceX Ілона Маска, вийшов на беззбитковість
Про це американський мільярдер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).
"З радістю повідомляю, що Starlink від SpaceX досяг беззбиткового грошового потоку! Чудова робота чудової команди", – йдеться у дописі Маска.
Ілон Маск додав, що станом на жовтень 2023-го на Starlink припадає більша частина всіх активних супутників на навколоземній орбіті і до наступного року запустить більшість усіх супутників із Землі.
- У кінці жовтня SpaceX розгорнула у космосі ще 23 супутники Starlink.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе