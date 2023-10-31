SpaceX розгорнула у космосі ще 23 супутники Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

"Підтверджено розгортання 23 Starlink-супутників", - йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 32 супутниками Starlink на борту був здійснений о 01:20 за київським часом із космодрому у Флориді, США.

"Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8,5 хвилин після старту на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані", - зазначає видання.