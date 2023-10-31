SpaceX розгорнула у космосі ще 23 супутники Starlink
У вівторок, 31 жовтня, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 23 супутників системи Starlink
Про це компанія повідомила у соцмережі Х.
"Підтверджено розгортання 23 Starlink-супутників", - йдеться у повідомленні.
Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 32 супутниками Starlink на борту був здійснений о 01:20 за київським часом із космодрому у Флориді, США.
"Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8,5 хвилин після старту на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані", - зазначає видання.
- Раніше Amazon запустила у космос перші інтернет-супутники Project Kuiper. Компанія сподівається, що складе конкуренцію SpaceX Ілона Маска.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.92
- EUR Купівля 39.5Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе