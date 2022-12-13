Маск втратив першість серед найбагатших людей світу. Він поступився Бернару Арно

Про це пише BBC, з посиланням на підрахунки Forbes та Bloomberg.

Статок Маска зараз становить 178 млрд доларів. При цьому загальні статки Арно становив 188 млрд доларів.

Падіння рейтингу Маска пов'язане з купівлею Twitter, яка супроводжувалася численними скандалами та судовими позовами. На тлі цих подій акції Tesla постійно падали в ціні.

Маск вперше очолив рейтинг мільярдерів Forbes навесні 2021 року, коли його статки досягли $219 млрд, - тоді він витіснив з першого місця засновника Amazon Джеффа Безоса, статки якого Forbes оцінив у $171 млрд.

На той час французький бізнесмен Бернар Арно був на третьому місці. Вперше він потрапив у трійку в 2020 році - відтоді статки родини Арно, за оцінкою Forbes, зросли більш ніж удвічі - з $76 до 158 млрд.

LVMH – французький конгломерат, який займається виробництвом предметів розкоші. Компанія була заснована в 1987 році в результаті злиття будинку моди Louis Vuitton та компанії Moët Hennessy і зараз поєднує 75 люксових брендів. У 2021 році LVMH була визнана найдорожчою компанією Європи.

Як зазначає Forbes, у 36-му щорічному рейтингу найбагатших людей планети їх 2668 осіб — на 87 менше, ніж рік тому. Сукупна вартість їх доходів становить $12,7 трильйона — на $400 млрд менше, ніж у 2021 році.

Видання наголошує, що найбільш драматичні падіння відбулися в Росії, де після вторгнення Путіна в Україну стало на 34 мільярдери менше, ніж минулого року, і в Китаї, де уряд пригнічує діяльність компаній – це призвело до того, що китайських мільярдерів у списку стало на 87 менше.

Проте, Forbes знайшов понад 1000 мільярдерів, які стали багатшими, ніж були рік тому. І 236 новачків стали мільярдерами за останній рік, включаючи перших в історії з Барбадосу, Болгарії, Естонії та Уругваю. Америка все ще лідирує у світі з 735 мільярдерами, які мають сукупний статок у 4,7 трильйона доларів. Китай (включно з Макао та Гонконгом) залишається на другому місці з 607 мільярдерами на загальну суму 2,3 трильйона доларів.

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