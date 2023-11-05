Маск запустить власний чат зі штучним інтелектом для X Premium

Про він це повідомляє у X (раніше twitter).

"Щойно система Grok від xAI вийде з ранньої бета-версії, вона стане доступною для всіх підписників X Premium", - написав Маск.

Він поінформував, що Grok має доступ до інформації в реальному часі через платформу Х, що Маск називає "величезною перевагою перед іншими моделями".

"Система Grok від xAI створена з додаванням гумору у своїх відповідях. Він також любить сарказм", - додав Маск.

У xAI зазначили, що Grok "відповість на гострі запитання, від яких відхиляються більшістю інших систем ШІ".

"Grok розроблений, щоб відповідати на запитання з дотепністю та має бунтарську жилку, тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви ненавидите гумор!", - написали розробники.

Довідково. Слово Grok вперше вжив письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн у 1961 році в романі "Чужинець на чужій землі". Зараз цей термін використовують в технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.