"Масок там не бачив": Зеленський розкритикував заходи безпеки на хресній ході УПЦ (МП)
Президент України Володимир Зеленський розкритикував заходи безпеки проти COVID-19 під час хресного ходу
Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна 30", передає "Радіо Свобода".
"Учора у нас була хода… 55 тис. людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято. Але від київської влади я не бачив комунікації, всі бояться комунікувати. Розумію, що це велике свято, і не хочуть людям казати прямо: "Будьте обережні". 55 тис. людей приїхало в Київ, більшість цих людей – похилого віку. Треба бути обережними. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив", – зазначив Зеленський.
Він повідомив про готовність України до нової хвилі захворювання восени.
"Я вважаю, що ми готові (до осінньої хвилі – ред.) щодо лікарень, щодо ліжкомісць, щодо кількості швидких, щодо заробітної плати лікарів…З усім цим ми готові на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Щодо лікарень і кисню ми готові краще, аніж багато інших європейських країн", – сказав Зеленський.
- Нагадаємо, що в центрі Києва 27 липня відбулася хресна хода на честь річниці Хрещення України-Русі.
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