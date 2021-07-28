"Масок там не бачив": Зеленський розкритикував заходи безпеки на хресній ході УПЦ (МП)

Про це він сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна 30", передає "Радіо Свобода".

"Учора у нас була хода… 55 тис. людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято. Але від київської влади я не бачив комунікації, всі бояться комунікувати. Розумію, що це велике свято, і не хочуть людям казати прямо: "Будьте обережні". 55 тис. людей приїхало в Київ, більшість цих людей – похилого віку. Треба бути обережними. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив", – зазначив Зеленський.

Він повідомив про готовність України до нової хвилі захворювання восени.

"Я вважаю, що ми готові (до осінньої хвилі – ред.) щодо лікарень, щодо ліжкомісць, щодо кількості швидких, щодо заробітної плати лікарів…З усім цим ми готові на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Щодо лікарень і кисню ми готові краще, аніж багато інших європейських країн", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в центрі Києва 27 липня відбулася хресна хода на честь річниці Хрещення України-Русі.