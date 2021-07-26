У центрі Києва 27 липня посилять заходи безпеки через хресну ходу

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що 27 липня в центрі Києва відбудеться хресна хода, присвячена 1033-річчю Хрещення України-Руси.

"У зв'язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці", - уточнили в Нацполіції.

Запобігати правопорушенням у місцях масового скупчення людей будуть додатково залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками.