Масований удар РФ по Україні 6 вересня: сили ППО знищили 8 ракет та 15 "шахедів"

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що всього ворог випустив 33 повітряні цілі, а саме 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 25 ударних дронів типу Shahed-136/131.

Натомість Сили ППО знищили:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться у повідомленні.