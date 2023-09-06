Масований удар РФ по Україні 6 вересня: сили ППО знищили 8 ракет та 15 "шахедів"
В ніч проти 6 вересня російські війська атакували територію України крилатими ракетами, балістичною ракетою та безпілотниками. Сили ППО знищили 23 повітряні цілі
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що всього ворог випустив 33 повітряні цілі, а саме 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 25 ударних дронів типу Shahed-136/131.
Натомість Сили ППО знищили:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- балістичну ракету "Іскандер-М";
- 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.
"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 5 на 6 вересня російські терористи атакували ударними БПЛА Одещину та обстріляли ракетами Київ. Більше про атаку читайте тут!
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