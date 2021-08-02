Масові вбивства активістів Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі про організацію особливо тяжких злочинів

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Відомо, що експрезидент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора - у РФ, тому таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності.



"За даними слідства, колишній Глава Держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження Президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ та Міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання, до якого входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 КК України).

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