Масові вбивства українців - це ідеологія та менталітет не тільки російських солдатів, а й всього населення Росії, -Чубаров

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Менталітет росіян, а точніше їхнього армії, завжди полягав в тому, що вони ніколи не жаліли своїх солдатів. Для Росії солдати були і є гарматним м’ясом. Далеко заглядати в історію не потрібно. Лише на початку XX століття росіяни кидали на убій своїх солдатів. Хочу нагадати, що саме на території Росії виникло таке прислів’я “бабы снова нарожают”.” - пояснив Чубаров



Чубаров наголосив, що армія, яка не жаліє своїх солдат, буде переносити свої методи ще в більш жорстоких формах на території країн, які окуповує.



“Путін поставив собі за мету не просто захопити Київ, а ліквідувати українську державу. Для таких цілей Путіна потрібна була не тільки велика кількість військової техніки та солдат, а й ненависть до українців. Якщо солдати ЗСУ є недоступними для російських окупантів, то вони здійснюють жорстокі речі до їхніх рідних, до цивільного населення.” - додав Чубаров



Чубаров також зауважив, що у масових вбивствах українців винні не лише російські солдати, а й все російське населення



“Це не є ексцес виконавця, мовляв, окремі солдати з забитих російських сіл вбивають українців. Ні! Це ідеологія та ментальність російської армії і всього населення Росії. Щоб це вилікувати потрібне засудження міжнародної спільноти всього російського народу.” - Чубаров

Нагадаємо, через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба вимагає від країн G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT.

3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.



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