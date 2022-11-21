Масово викрадають цивільних: мер Мелітополя розповів, як окупанти катують людей "на підвалі"
Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених
Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів в етері телемарафону "Єдині новини".
За повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, в окупації людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації. Обов'язкове катування, яке застосовують окупанти - це тортури електричним струмом. Крім того. полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.
Мер Мелітополя також розповів про випадок тортур, який вчиняли щодо жінок - 9 днів російські окупанти тримали стоячи українок у морському контейнері.
"Терор на окупованій щодня збільшується - рашисти бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Іван Федоров.
- До слова, 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна, він доставлений у лікарню в тяжкому стані
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.42
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе