Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів в етері телемарафону "Єдині новини".

За повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, в окупації людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації. Обов'язкове катування, яке застосовують окупанти - це тортури електричним струмом. Крім того. полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

Мер Мелітополя також розповів про випадок тортур, який вчиняли щодо жінок - 9 днів російські окупанти тримали стоячи українок у морському контейнері.

"Терор на окупованій щодня збільшується - рашисти бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Іван Федоров.

До слова, 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна, він доставлений у лікарню в тяжкому стані