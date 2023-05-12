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Наталка Половинка, Джулія Робертс і Меріл Стріп в "одному флаконі": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
12 травня, 2023 п'ятниця
16:35
Кіно

Від потужної стрічки, створеної на основі історій мам сучасних українських захисників, до незмінно популярних життєствердних мюзиклів з піснями групи "ABBA" в основі

У свій час ця історія мене неймовірно вразила. Коли один із найбільших винахідників ХХ століття американець Томас Едісон ще ходив до школи, його мама отримала листа від педагогів, де повідомлялося, що вони більше хлопчика не вчитимуть, бо він - розумово відсталий. Натомість мама сказала малому Томасу, що в листі мова про те, що він - геній, і в школі немає відповідного рівня вчителів, а тому йому доведеться навчатися вдома. Правду винахідник довідався з маминих архівів уже коли мами не стало, а він отримав всесвітнє визнання. Проплакавши кілька годин, автор винаходів, на які було видано 1093 патенти США та 1239 патентів інших країн, залишив у своєму щоденнику такий запис: "Томас Алва Едісон був розумово відсталою дитиною. Завдяки своїй героїчній мамі він став одним з найбільших геніїв свого століття". 

Напередодні Дня матері "Еспресо" пропонує для вихідних тематичну підбірку фільмів. які однозначно нікого не розчарують. 

"Мати Апостолів"

На Megogo

Мати Апостолів

Створена три роки тому українська військова драма "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе ("Червоний", "Позивний Бандерас"), стала ще одним внеском кінематографістів у висвітлення війни на Донбасі. Унікальна за сценарною формою і неймовірно емоційна, вона створена на основі історій жінок, чиї сини пішли воювати за Україну ще у 2014 році, і є своєрідним зверненням не тільки до кожної матері українського бійця, а й до архетипу Матері загалом. За час свого існування стрічка вже отримала понад 70 міжнародних та всеукраїнських нагород. Зокрема, неодноразово у цьому контексті  кращою актрисою визнавалася львівська акторка, співачка та режисерка, лауреатка Національної премії ім. Тараса Шевченка, керівниця театрального центру "Слово і голос" Наталія Половинка, яка дуже проникливо зіграла у фільмі головну роль - матері Софії. 

2014 рік. Український військовий літак АН-26 з гуманітарним вантажем вилетів на Донбас, однак його збили російські бойовики. Мама одного з пілотів літака (вінницька етнографиня) вирушає на пошуки сина, щиро вірячи, що син живий. Як наголошували творці фільму, у максимально ворожому світі мама не тільки шукає сина, а й, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає.

У головних ролях: Наталія Половинка, Олександр Пожарський, Богдан Бенюк, Сергій Дерев'янко, Олег Шульга

"Чужа молитва"

На Youtube

Чужа молитва

Ще одна дуже сильна, емоційна і прониклива вітчизняна стрічка - копродукційний історико-драматичний фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва, прем'єра якої в Україні відбулася у 2017 році. В основі сюжету - реальна історія молодої кримськотатарської дівчини Саіде Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт: спершу від нацистів, видаючи цих дітей за кримських татар, потім - від військ НКВС, що депортували кримських татар у травні 1944 року, довівши, що її вихованці - євреї. Однак себе врятувати не змогла

У ролях: Лілія Яценко, Андріан Цвікер, Шмуель Ацмон-Вірцер, Ахтем Сеітаблаєв, Веніамін Прибура, Себастьян Антон, Олександр Мельник, Дмитро Саранськов, Валерія Рубан.

"Мої думки тихі"

 На Megogo

Мої думки тихі

Лірична трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча 2019 року, для якого - як повнометражна - вона дебютна. Фільм, про який у час виходу написали стільки рецензій та відгуків, як, напевно, про жоден інший. Нічого дивного. Адже режисер, поставивши на проблему взаємин батьків і дітей, не вдався до шаблонного гумору та примітивних жартів, а вплів до сюжету такі, які приходять з житейських ситуацій. Інакше кажучи, спробував осмислити комізм багатьох сцен і очима сина, і очима його матері. 

Як у свій час рекламували стрічку в мережі кінотеатрів, фільм про звукорежисера Вадима (Андрій Лідаговський), який переживає часи невдач. Та ось і на його вулиці свято: Вадимові пропонують записати звуки українських тварин для Канади. Цікавий проект захоплює хлопця і він збирається у дорогу. Однак у його плани втручається мама. Аби поспілкуватися із сином, вона вирішує їхати записувати звуки разом із ним.

У головних ролях: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

"Мачуха"

 На Megogo

Мачуха

Цей свій фільм режисер Кріс Коламбус присвятив пам'яті мами Ірен Коламбус, яка померла від раку за два роки до виходу стрічки на великі екрани. Можливо, через його особисті емоції, вкладені в роботу, фільм про материнську мудрість, цінність взаємоповаги та любові навіть у найскрутніші часи критики називають одним із найкращих прикладів кінематографа на цю тему. 

Стрічка розповідає про подружжя, яке розлучилося, але ростить двох дітей. Те, що батько закохується вдруге, дуже засмучує його колишню дружину. І жінка починає всіляко налаштовувати проти молодої суперниці своїх дітей. Однак все змінюється, коли вона довідується, що невиліковно хвора і жити їй вже недовго. 

У ролях^ Джулія Робертс, Сьюзан Сарандон, Ед Гарріс, Джена Мелоун, Ліам Ейкен, Лінн Вітфілд, Даррел Ларсон, Мері Луіза Вілсон, Андре Б. Блейк, Джек Егіл

"Мамма міа"

На Еneyida

Мамма міа

Мова не про один, а про два романтично-комедійних фільми-мюзикли ( 2008, 2018), перебіг сюжетів яких супроводжується піснями легендарної групи "ABBA". В основі - самотня матір (Меріл Стріп), яка кладе своє життя, щоб донька була щасливою. Однак донька хоче знати, хто її батько. І є на цю роль аж три кандидати. 

Навіть, якщо не брати до уваги, що мюзикли зібрали силу-силенну грошей і користуються незмінною популярністю у глядачів, перегляд їх - саме те, щоби завершити день на легкій і мажорній ноті. Дуже треба насправді… І ще. Мабуть, недаремно, активізувалися розмови, що мюзикл "Мамма міа" матиме ще третю частину. З тим же гарним настроєм і в тому ж акторському складі. 


 

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