Мати Роналду розповіла, ким би став її син, якби не футбол

Про це повідомляє Tuttosport.



Долореш Авейру пригадала, як її син переходив в "Манчестер Юнайтед" у 2003 році.



"Після матчу проти "Манчестер Юнайтед" він сказав: "Вони зацікавлені в мені". Я відповіла: "Що? Ти поїдеш в такому юному віці?". Кріштіану сказав мені: "Мамо, не відривай мені крила". Він завжди був таким. Без футболу Кріштіану був ніким, він став би каменярем. Якби не те рішення, він ніколи не став би кращим в світі", - розповіла мама Роналду.

22 вересня мати португальського футболіста Кріштіану Роналду зізналась, що хоче аби він завершив кар'єру в лісабонському "Спортингу".

22 вересня Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу.