Мати Роналду розповіла, ким би став її син, якби не футбол
Долореш Авейру, мати португальського футболіста Кріштіану Роналду, розповіла, ким би став її син, якби не футбол
Про це повідомляє Tuttosport.
Долореш Авейру пригадала, як її син переходив в "Манчестер Юнайтед" у 2003 році.
"Після матчу проти "Манчестер Юнайтед" він сказав: "Вони зацікавлені в мені". Я відповіла: "Що? Ти поїдеш в такому юному віці?". Кріштіану сказав мені: "Мамо, не відривай мені крила". Він завжди був таким. Без футболу Кріштіану був ніким, він став би каменярем. Якби не те рішення, він ніколи не став би кращим в світі", - розповіла мама Роналду.
- 22 вересня мати португальського футболіста Кріштіану Роналду зізналась, що хоче аби він завершив кар'єру в лісабонському "Спортингу".
- 22 вересня Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу.
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