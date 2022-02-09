Мав вплинути на рішення НБУ: у Києві викрили на хабарі у $5 тис. топменеджера одного з банків
Столичні правоохоронці викрили адвоката і топменеджера одного зі столичних банків на отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення співробітниками Нацбанку України
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
"Згідно з матеріалами слідства, операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми $5 тис. неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час контролю за скоєнням злочину адвоката та представника банку затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму $2,5 тис.
"Затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.
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