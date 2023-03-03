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"Мавка" з України чи "Перрі Мейсон" зі США: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
3 березня, 2023 п'ятниця
18:32
Культура Мавка

Найочікуваніший вітчизняний анімаційний фільм 2023 року чи американська кінорозповідь про героя, романи про якого у США вже майже століття входять до трійки  бестселерів усіх часів

Ще одна весна. Як там в однойменному вірші Ліни Костенко? "Білка струсить жовту глицю,/сонну бруньку сколихне./На березу, на ялицю /вітер лагідний дмухне. /Набіжить весела хмарка. / Ліс безсмертний, як душа. / Знов простягне руки Мавка / і - не знайде Лукаша..."

А українці Лукаша таки знайдуть. І Мавку. І їхню хрестоматійну історію, однак видозмінену і переказану геть на новий лад. І не тільки українці. Бо саме з початком весни в Україні (та на день раніше у світі) на великі екрани виходить найочікуваніший вітчизняний анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", права на кінотеатральний та діджитал покази якої уже придбали компанії-дистриб’ютори у понад 40 країнах. 

Отож традиційна  підбірка кіно для вихідних від "Еспресо"

"Мавка. Лісова пісня"

У кінотеатрах з 2 березня

Український анімаційний фільм, про який співвітчизники активно говорили ще починаючи від 2015 року, нарешті вийшов на великі екрани. А відтак уже тому варто бачити, через що було стільки медійного шуму. Стрічка з бюджетом у 187 млн грн має в основі хрестоматійний твір Лесі Українки "Лісову пісню". Однак його глибинних сенсів та особливих паралелей із ним все ж шукати не варто. А сприймати як ще одну казкову історію в стилі Діснея, тільки на вітчизняному матеріалі. І тоді все буде ок. 

"Сповнений таємниць та загадок ліс знаходиться під надійною охороною, - анонсує стрічку Планета кіно. -  Це є покликанням Мавки – Душі Лісу. Талановитий сільський хлопець Лукаш увесь час грає на сопілці. Чарівну мелодію почула Мавка. Сталося диво – вона закохалася у юнака. Але чи зможуть вони бути разом? На першому місці для дівчини завжди буде турбота про збереження лісу та усіх його мешканців".

У головних ролях: Артем Пивоваров, Олена Кравець, Юлія Саніна, Михайло Хома.

"Кит"

У кінотеатрах з 2 березня

Художній фільм режисера Даррена Аронофскі за сценарієм Семюеля Д. Гантера, заснований на його однойменній п'єсі. Психологічна драма, де на кількох квадратних метрах зустрічаються різні способи буття, інтригує ще й акторською грою. Зокрема, основний образ - викладача письменницької майстерності Чарлі, який має надмірну вагу (270 кг) -  втілив Брендан Фрейзер - зірка трилогії "Мумія". Щоби зіграти цю роль Фрейзер вимушений був набрати вагу, а крім цього ще й щодня проводити по шість годин в кріслі гримера, щоби повністю відповідати зовнішності свого персонажа. Це неймовірне його перевтілення прикувало особливу увагу до стрічки на кінофестивалях у Венеції та Торонто. Та й сам сюжет, в основі якого - окрім всього іншого - проблеми людей, які страждають на ожиріння - знову спричинив дотичні розмови.

За сценарієм, через велике ожиріння, яке він набув через смерть свого коханого, Чарлі практично не виходить з дому і ні з ким не спілкується. Свої лекції він веде дистанційно. Але, щоби студенти з нього не сміялися, ніколи не вмикає камеру. Вважаючи, що йому вже недовго жити, Чарлі пробує налагодити свої взаємини з донькою-підлітком. Так, він не завжди був геєм - колись у нього була сім'я.

У головних ролях: Брендан Фрейзер, Сейді Сінк, Хонг Чау, Саманта Мортон, Тай Сімпкінс.

"Крід IІI: Спадок Роккі Бальбоа"

У кінотеатрах з 2 березня

Ця спортивна драма є прямим продовженням однойменних фільмів, що вийшли на екрани у 2015 та 2018 роках, а також дев'ятою частиною франшизи "Роккі". Властиво, серія фільмів "Роккі" із Сильвестром Сталлоне в головній ролі стала чи не найсильнішою кіноісторією про бокс. Але коли для перших шести фільмів Сталлоне писав історію сам, а в наступних двох був консультантом, то цього разу він серед продюсерів стрічки й вперше не з’явиться на екрані. Режисером стрічки став виконавець головної ролі Майкл Б. Джордан, для якого цей фільм - його його режисерський дебют. 

Отже, від подій, показаних у попередньому фільмі, минуло 5 років. Адоніс "Донні" Крід (Майкл Б. Джордан) - доволі успішний чоловік з вдалою кар'єрою та сімейним життям. Його дитячий товариш Даміан "Дама" Андерсон (Джонатан Мейджорс) звільняється із в’язниці та хоче довести свою значущість. Найкращий спосіб зробити це – вийти у ринг проти Донні. Отож Донні має битися за своє майбутнє, тоді як його супротивнику немає що втрачати.

У головних ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мейджорс, Вуд Гарріс, Флоріан Мунтяну, Філісія Рашад

"Закон Лідії Поет" (серіал, 1 сезон)

На Netflix

Як рекламують стрічку на Netflix, мова про захопливу історичну драму, де головна героїня Лідія Поет розслідує вбивства й разом із тим виборює місце в професії. Засновано на історії першої жінки в Італії, яка стала юристкою. Зокрема наприкінці 19 століття закони Італії не дозволяли жінкам бути адвокатами. Героїня зуміла довести, що жінки можуть займатися адвокатською практикою нарівні з чоловіками. 

Цікаво, що реальна Лідія Поет прожила понад 90 років. Її зусилля і фаховість свого часу дозволили жінкам в Італії не тільки займатися адвокатською практикою, а й займати державні посади.

У ролях: Матильда де Анджеліс, Едуардо Скарпетта, П’єр Луїджі Пазіно

"Перрі Мейсон" (серіал 2 сезон)

На НВO з 6 березня

Вихід цієї стрічки знаменує початок наступного тижня. Але оскільки в неї багато шанувальників, анонс її видається цілком доречним.

Отже, продовження пригод знаменитого адвоката з творів американського письменника, класика детективного жанру Ерла Стенлі Гарднера, який - теж адвокат за фахом -  присвятив своєму герою понад 80 творів. Попри те, що перша книга про американського "Шерлока Голмса" на ім'я Перрі Мейсон вийшла ще в 1933 році, ці книги  на американському ринку донині входять до трійки бестселерів усіх часів. 

Отож як побудували 2 сезон серіалу його творці? Цілком несподівано для тих, хто дивився 1 сезон. Сталим є тільки те, що Мейсона відрізняє нестандартний підхід до юриспруденції, глибоке розуміння психології та бездоганна логіка.

В ролях: Метью Ріс, Джон Літгоу, Джульєт Райленс, Кріс Чок, Шей Віґем, Тетяна Маслані, Роберт Патрік, Аарон Стенфорд  та ін.

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