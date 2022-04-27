Мають право захищатися: Джонсон підтвердив, що Україна може атакувати цілі на території РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав заяву свого міністра оборони про право України атакувати цілі на території Росії
Про це повідомляє BBC News.
За словами Джонсона, Британія не хоче, аби війна перекинулася за межі України, але він згоден із заявою міністра оборони Джеймса Гіппі, що українці мають право атакувати об'єкти в РФ, адже росіяни розв'язали війну та є агресорами.
"Ми не хочемо, щоб криза виходила за межі України. Але українці, зрозуміло, як сказав Джеймс Гіппі, мають право захищатися. На них нападають з території Росії... вони мають право захищатися", - сказав Джонсон.
- 26 квітня міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну і є агресорами.
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