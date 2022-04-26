Україна має право "цілком законно" атакувати цілі в РФ, щоб порушити логістику ворога, - Міністр збройних сил Великої Британії

Про це він сказав в ефірі Times Radio, пише The Guardian.

"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", - заявив міністр.

Він відзначив, що "цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

До того ж, він згадав про те, що росіяни завдають ударів по Західній Україні, щоб порушити українські лінії постачання.

"Це частина війни", - підсумовує Гіппі.

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