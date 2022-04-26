Бєлгородську область знову обстріляли. Місцевий губернатор звинувачує ЗСУ

Про це повідомив уранці у вівторок губернатор регіону В'ячеслав Гладков у телеграмі.

У обстрілі він традиційно звинуватив Україну.

"Був обстріл з української сторони села Головчино Грайворонського міського округу. За доповіддю голови, яка оперативно виїхала на місце, постраждали кілька нежитлових будівель та чотири будинки", - написав глава регіону.

Село Головчине, за заявами місцевої влади, вже зазнавало обстрілу 19 квітня. Тоді постраждали троє людей, понад 70 будинків було пошкоджено. Місцева влада також звинувачувала ЗСУ, проте українці спростували інформацію.

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