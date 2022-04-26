Бєлгородську область знову обстріляли. Місцевий губернатор звинувачує ЗСУ
Село Головчине у Білгородській області було обстріляне, постраждалих немає
Про це повідомив уранці у вівторок губернатор регіону В'ячеслав Гладков у телеграмі.
У обстрілі він традиційно звинуватив Україну.
"Був обстріл з української сторони села Головчино Грайворонського міського округу. За доповіддю голови, яка оперативно виїхала на місце, постраждали кілька нежитлових будівель та чотири будинки", - написав глава регіону.
- Село Головчине, за заявами місцевої влади, вже зазнавало обстрілу 19 квітня. Тоді постраждали троє людей, понад 70 будинків було пошкоджено. Місцева влада також звинувачувала ЗСУ, проте українці спростували інформацію.
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