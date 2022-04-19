"Обстріляне" село і "заручники Азову": центр при РНБО зібрав фейки російської пропаганди проти України станом на ранок 19 квітня

Про це йдеться в телеґрам-каналі ЦПД.



Росіяни нагнітають антиукраїнські настрої в РФ. Губернатор Бєлгородської області заявив, що "населений пункт Головчине було обстріляно з боку України, є руйнування та постраждалі". У Центрі при РНБО назвали це маніпуляцією.



Також російські пропагандисти розповідають, що бійці батальйону "Азов" нібито тримають у заручниках мирних мешканців різного віку, зокрема дітей.



"На думку ворога, робиться це для того, щоб у подальшому "забезпечити вихід військових під прикриттям заручників зеленим коридором". Застерігаємо: це - фейк!", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.



Росйські пропагандистські ЗМІ поширили тезу, нібито "слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом геноциду з боку України" щодо мешканців тимчасово окупованого Щастя на Луганщині.

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