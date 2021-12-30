Майже 1 млн інфікованих на COVID-19 упродовж доби: системи охорони здоров'я різних країн на межі краху, - ВООЗ

Про це пише BBC.



Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус назвав коронавірусну ситуацію "цунамі", яке спровокувало перетин двох штамів - "Дельти" та "Омікрону".



Зараз у більшості країн домінантним варіантом хвороби є "Омікрон", який заразніший за "Дельту", але не викликає стільки ж ускладнень. Однак Тедрос Аданом Гебреїсус попереджає, що "Дельта" теж усе ще існує і є небезпечною. За його словами, поєднання цих штамів коронавірусу загрожує мешканцям і системам охорони здоров'я різних країн.



Університет Джонса Гопкінса зауважує, що від початку пандемії на COVID-19 інфікувалися 284,6 млн людей, померли - 5,4 млн.



Високий рівень захворюваності фіксують у Франції, США, Великій Британії, Данії, Португалії та Австралії. У Польщі впродовж останніх днів виявляють рекордну смертність.



"Усе це означає неймовірні навантаження на медичних працівників, системи охорони здоров'я є на межі краху", - підсумував Тедрос Аданом Гебреїсус.

Нагадаємо, ВООЗ планує вакцинувати від коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року.

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