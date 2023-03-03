Майже 10 тис. російських військових за пів року звернулись щодо здачі в полон через "Хочу жить"
За пів року дії проєкту "Хочу жить" щодо здачі в полон звернулись 10 тисяч осіб з РФ і тимчасово окупованих територій
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жити" звернулися вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України", - пише пресслужба.
За шість місяців роботи проєкту, попри регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ, сайт "Хочу жить" відвідало понад 14 мільйонів осіб, 84% яких - це відвідувачі з території РФ.
Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані рашисти, які прибули в складі ворожої армії в Україну, не мають доступу до зв’язку.
- На утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тисяч гривень щомісяця.
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