Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жити" звернулися вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України", - пише пресслужба.

За шість місяців роботи проєкту, попри регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ, сайт "Хочу жить" відвідало понад 14 мільйонів осіб, 84% яких - це відвідувачі з території РФ.

Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані рашисти, які прибули в складі ворожої армії в Україну, не мають доступу до зв’язку.