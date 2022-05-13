Майже 27 тис. військових, 200 літаків, 1205 танків і 162 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни в Україну
З 24 лютого до 13 травня окупанти втратили близько 26,9 тис. військових, 200 літаків, 1205 танків, 542 системи артилерії й 162 гелікоптери
Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ склали:
- особового складу - близько 26,9 тис. (+250) військових;
- бойових броньованих машин - 2900 (+27) од.;
- артилерійських систем - 542 (+8) од.;
- РСЗВ - 193 (+2) од.;
- засобів ППО - 88 (+1) од.;
- літаків - 200 (+1) од.;
- гелікоптерів - 162 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7) од.;
- крилатих ракет - 95 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2042 (+23) од.;
- спеціальної техніки - 41 (+0) од.
Упродовж 12 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Курахівському напрямку.
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