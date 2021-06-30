Майже 30 млрд на програму "Питна вода": Кабмін схвалив законопроект

Рішення було прийнято Кабміном під час засідання уряду в середу, 30 червня.

Повідомляється, що на реалізацію програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

На забезпечення українців питною водою пропонується витратити майже 30 млрд гривень.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, зараз показник охоплення міст послугами централізованого водопостачання практично у всіх областях становить майже 100%, за винятком Львівської (95%) і Чернівецької (91%) областей.

Усього в Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів. Але тільки у 69% населення є доступ до систем централізованого водопостачання, а 48% - до систем централізованого водовідведення.

Подача води за графіком і використання привізної води здійснюється в 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.

Крім того, Кабмін зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.

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