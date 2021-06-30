Майже 30 млрд на програму "Питна вода": Кабмін схвалив законопроект
Уряд схвалив законопроект "Про загальнодержавну цільову і соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки"
Рішення було прийнято Кабміном під час засідання уряду в середу, 30 червня.
Повідомляється, що на реалізацію програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.
На забезпечення українців питною водою пропонується витратити майже 30 млрд гривень.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, зараз показник охоплення міст послугами централізованого водопостачання практично у всіх областях становить майже 100%, за винятком Львівської (95%) і Чернівецької (91%) областей.
Усього в Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів. Але тільки у 69% населення є доступ до систем централізованого водопостачання, а 48% - до систем централізованого водовідведення.
Подача води за графіком і використання привізної води здійснюється в 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.
- Крім того, Кабмін зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе