Майже 50% аргентинців готові проголосувати за Мессі, якщо він балотуватиметься у президенти, - соцопитування

Про це повідомляє msn.com.

Соціологічне опитування провели журналісти Giacobbe y Asociados. Було опитано понад 2,5 тис. аргентинців. Головне питання до південноамериканців було: чи проголосували б вони за Ліонеля Мессі на президентських виборах.

43,7% респондентів дали схвальну відповідь, що готові голосувати за футболіста. 17,5% вибрали варіант "можливо". Проти - 37,8%.

Лише 1% аргентинців відмовилися від участі в опитуванні.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу - 2022.

Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу - 2022 в Катарі.

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