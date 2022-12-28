Майже 50% аргентинців готові проголосувати за Мессі, якщо він балотуватиметься у президенти, - соцопитування
В Аргентині відбулось соціологічне опитування, де 43,7% респондентів зізнались, що проголосували б за зіркового футболіста Ліонеля Мессі, якщо він балотуватиметься у президенти
Про це повідомляє msn.com.
Соціологічне опитування провели журналісти Giacobbe y Asociados. Було опитано понад 2,5 тис. аргентинців. Головне питання до південноамериканців було: чи проголосували б вони за Ліонеля Мессі на президентських виборах.
43,7% респондентів дали схвальну відповідь, що готові голосувати за футболіста. 17,5% вибрали варіант "можливо". Проти - 37,8%.
Лише 1% аргентинців відмовилися від участі в опитуванні.
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу - 2022.
- Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу - 2022 в Катарі.
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