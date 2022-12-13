Майже 75% українських шкіл та 56% дитячих садків мають укриття, - Шкарлет
В Україні 68% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Урядовий портал.
За словами міністра, станом на 12 грудня 2022 року проведено огляд майже 26,55 тис. (95%) об'єктів закладів освіти, з них приблизно 68% мають укриття і можуть здійснювати освітній процес в очній формі.
Зокрема, укриття облаштовані у:
- дитячих садках – 56,1%
- школах – 74,7%
- профтехах – 94,78%
- закладах фахової передвищої та вищої освіти – 87,8%
"Територіальні громади та засновники закладів освіти продовжують облаштовувати укриття, аби якомога більше дітей мали можливість навчатися в традиційному форматі", - зауважив Шкарлет.
Від початку повномасштабного вторгнення на Київщині уже відновили 89 шкіл та 45 закладів дошкільної освіти. У всіх цих закладах є укриття, розповідає міністр.
Сергій Шкарлет зазначив, що вимкнення електроенергії не надто критично впливає на освітній процес, адже вчителі вміють підлаштовуватися до будь-яких викликів.
"За відсутності світла і інтернету, вони "роздають" інтернет з мобільних телефонів на ноутбуки, у яких уже заряджені батареї, аби безперешкодно провести уроки. Також застосовується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання", – додав він.
- Як відомо, МОН і Мінцифри запустили проєкт із забезпечення інтернетом укриттів у навчальних закладах 4 серпня. Станом на 25 серпня 962 закладів освіти мали підключення Wi-Fi в укриттях і ще понад чотири тисячі подали заявки.
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