Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Урядовий портал.

За словами міністра, станом на 12 грудня 2022 року проведено огляд майже 26,55 тис. (95%) об'єктів закладів освіти, з них приблизно 68% мають укриття і можуть здійснювати освітній процес в очній формі.

Зокрема, укриття облаштовані у:

дитячих садках – 56,1%

школах – 74,7%

профтехах – 94,78%

закладах фахової передвищої та вищої освіти – 87,8%

"Територіальні громади та засновники закладів освіти продовжують облаштовувати укриття, аби якомога більше дітей мали можливість навчатися в традиційному форматі", - зауважив Шкарлет.

Від початку повномасштабного вторгнення на Київщині уже відновили 89 шкіл та 45 закладів дошкільної освіти. У всіх цих закладах є укриття, розповідає міністр.

Сергій Шкарлет зазначив, що вимкнення електроенергії не надто критично впливає на освітній процес, адже вчителі вміють підлаштовуватися до будь-яких викликів.

"За відсутності світла і інтернету, вони "роздають" інтернет з мобільних телефонів на ноутбуки, у яких уже заряджені батареї, аби безперешкодно провести уроки. Також застосовується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання", – додав він.

Як відомо, МОН і Мінцифри запустили проєкт із забезпечення інтернетом укриттів у навчальних закладах 4 серпня. Станом на 25 серпня 962 закладів освіти мали підключення Wi-Fi в укриттях і ще понад чотири тисячі подали заявки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb