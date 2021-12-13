Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії, - Ляшко

Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 13 грудня.



За словами Ляшка, 26 709 українців отримують медичну допомогу у лікарнях, з них 21 119 перебувають на кисневій терапії, а це майже 80% госпіталізованих.



При цьому 2 773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. З них кожен другий (1443 пацієнти) підключений до апарату штучної вентиляції легень.



Міністр нагадав, що за минулий тиждень до лікарень з діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, з них 80% - люди, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.



Як повідомив Ляшко, повний курс щеплення вже отримали 40% дорослих українців (12 млн 457 тис. людей).



Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксували 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні, 3 205 879 осіб одужали.