Майже 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії, - Ляшко
Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні близько 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії
Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 13 грудня.
За словами Ляшка, 26 709 українців отримують медичну допомогу у лікарнях, з них 21 119 перебувають на кисневій терапії, а це майже 80% госпіталізованих.
При цьому 2 773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. З них кожен другий (1443 пацієнти) підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Міністр нагадав, що за минулий тиждень до лікарень з діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, з них 80% - люди, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Як повідомив Ляшко, повний курс щеплення вже отримали 40% дорослих українців (12 млн 457 тис. людей).
- Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксували 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні, 3 205 879 осіб одужали.
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