Майже 80% поляків вважають Росію загрозою і готові допомагати Україні, - опитування CBOS
Більш як три чверті поляків вважають, що війна Росії проти України загрожує безпеці їхньої держави, приблизно така ж кількість за те, що Польща повинна приймати біженців з України
Такі результати показало останнє опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає "Польське радіо".
У грудні кількість поляків, які вважають війну РФ проти України небезпекою для своєї країни, зросла на 3% у порівнянні з листопадом – до 78%. Водночас на думку 18% респондентів, війна не загрожує Польщі.
Тим часом 43% опитаних переконані, що війна не пошириться на інші країні. Іншу думку з цього приводу мають 29% респондентів.
На думку 73% учасників опитування, Польща може розраховувати на союзників у захисті своїх кордонів, а 20% не мають такої впевненості.
Майже половина поляків (49%) вважають відповідними дії НАТО стосовно України в контексті російської агресії. Натомість 36% назвали їх занадто обережними, і лише 4% - надмірними.
Переважна більшість опитаних (79%) вважає, що Польща повинна приймати біженців з України, 15% виступають проти цього.
Водночас 52% респондентів заявили, що вони або рідні надають допомогу Україні. На думку 64% польська допомога Україні є достатньою, 29% вважають її занадто великою, а 3% - дуже малою.
Опитування було проведено з 28 листопада до 11 грудня, воно охопило 1018 дорослих жителів Польщі.
- Нагадаємо, уряд Польщі повідомив, що у країні станом на кінець грудня залишилось 950 тисяч українських біженців.
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