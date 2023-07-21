Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію логістичних центрів Сил оборони на території Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ув'язненим виявився мешканець Синельниківського району Дніпропетровської області. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік з власної ініціативи почав публікувати фото і відео з місць базування Сил оборони.

Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які за гроші запропонували йому співпрацю на користь РФ.

За даними СБУ, чоловік намагався встановити координати баз технічного обслуговування військової техніки українських захисників. Отримані дані він передавав окупантам для підготовки ракетних ударів.

За кожне виконане завдання ув'язнений отримував грошову винагороду від загарбників.

"Служба безпеки затримала фігуранта у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області навесні 2023 року. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому 8 років і 6 місяців тюремного ув’язнення", - зазначили в СБУ.

Суд визнав чоловіка винним за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ).