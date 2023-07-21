Про це пише пресслужба СБУ.

"Служба безпеки заблокувала у Києві та на Харківщині підривну діяльність ще двох прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Зловмисники повторювали наративи Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих", - йдеться у повідомленні

Проросійський агітатор з Києва виявився колишнім викладачем одного зі столичних ліцеїв. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Зазначається, що він також намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спицина, який заперечував існування України як суверенної держави. Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку "відкошувати" від служби у лавах Сил оборони й вихваляв очільників Кремля.

До того ж на Харківщині СБУ викрили ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановчих сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону.

У Службі безпеки повідомляють, що тоді він проживав у захопленому росіянами на той час населеному пункті й "роздавав" інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні громадянським конфліктом. Також у цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора.

Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України й використовували для масового поширення в інформпросторі.

Як кажуть у СБУ, після звільнення регіону силами ЗСУ зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, Служба безпеки завадила його планам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Чоловікам загрожує до 8 років увʼязнення.



Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ