Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС
87% українців вважають, що влада України не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Росією і лише 8% припускають, що таке може статися
Про це свідчать результати опитування КМІС.
Лише 5% українців поділяють наратив про "зрадницьку" владу, яка "готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією". Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси. Не визначились у цьому питанні лише 8% з числа опитаних.
Опитування проводилось впродовж 7-13 вересня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
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