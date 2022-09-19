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Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС

19 вересня, 2022 понедiлок
17:58
Новини соціологічні опитування

87% українців вважають, що влада України не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Росією і лише 8% припускають, що таке може статися

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Лише 5% українців поділяють наратив про "зрадницьку" владу, яка "готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією". Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси. Не визначились у цьому питанні лише 8% з числа опитаних.

Опитування проводилось впродовж 7-13 вересня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

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