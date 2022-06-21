Про це йдеться в опитуванні, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".

94% опитаних впевнені у тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Високий показник впевненості спостерігається серед мешканців усіх макрорегіонів та представників різних вікових груп.

Попри високий рівень впевненості у перемозі, респонденти більш тверезо оцінюють терміни її досягнення. Сьогодні більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу. У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних, за кілька тижнів – близько 6%.

75% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. 13% – протилежної думки, ще 12% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

СГ "Рейтинг" зазначає, що опитування проводилось в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент дослідження відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 18-19 червня 2022 р.

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