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Майже рік заблокована робота Львівської обласної ТВК, - громадський діяч Радь

16 травня, 2023 вiвторок
21:57
Суспільство Львів

Тарас Радь, керівник проєктів у галузі виборів та місцевого самоврядування громадянської мережі "Опора" у Львівській області, зазначив, що з червня 2022 року комісія не може зібрати кворум для прийняття рішення щодо заміщення депутатів, яких не вистачає у складі ТВК

Про це він розповів в етері Еспресо.

Тарас Радь прокоментував ситуацію у Львівській територіальній виборчій комісії (ТВК), яка не може зібратися повним складом за засідання вже 11- й місяць.

"Станом на сьогодні "зависло" 5 депутатських мандатів, потенційно ще 5 чекає така сама перспектива, тобто потребують заміщення 10 депутатських мандатів з 84 у Львівській обласній раді. Ситуація у Львівській ТВК безпосередньо пов'язана з подіями у Львівській облраді, тобто історія з ТВК є допоміжна і використовується як стримуючий механізм у роботі Львівської облради. У законі визначено, що за рішенням обласної ТВК  відбувається заміщення наступного по списку кандидата у депутати за умови, коли депутат вибув за різними причинами з місцевої ради. Ми маємо таку ситуацію з червня 2022 року, частина депутатів самостійно написали заяви про відмову від мандату, хтось помер. Відповідно, з точку зору закону – це формальна процесуальна дія, коли має зібратися кворум, аби прийняти відповідне рішення", - розказав керівник проєктів у галузі виборів та місцевого самоврядування громадянської мережі "Опора" у Львівській області.

Тарас Радь зауважив, що в умовах політичної боротьби та протистояння це використовується як інструмент стримування роботи облради. Не відбувається заміщення депутатів через  певні політичні причини. Нема об'єктивних причин, чому Львівська ТВК не може працювати.

"Відповідно, в умовах цілковитої безвідповідальності всіх суб'єктів, комісія імітує свою роботу 11-й місяць. Всі вдають, що з цим нічого не можна зробити. Однак, повірте, якби була політична воля на рівні Києва, то ці питання можна було б вирішити протягом місяця. ЦВК своїм рішенням могла б розпустити цей склад ТВК через відсутність діяльності та дала б можливість іншим суб'єктам подати нові кандидатури. Ймовірно новий склад кандидатів був би іншим по партіях, що є побоюванням сьогоднішніх партій, бо краще частково їм контролювати комісію, ніж втратити абсолютний контроль. Ще може бути варіант вирішення цієї ситуації – обрання нового голови Львівської облради, який потенційно так само може розблокувати роботу обласної ТВК", - сказав Радь.

Україна
Львів
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