Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграм.

"Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1-ї російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон", – йдеться у повідомленні.

При цьому розвідка посилається на здобуті документальні підтвердження втрат 1-ї танкової армії збройних сил країни-окупанта.



До того ж здобуті документи дозволили ЗСУ встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Щодо втрат техніки, то документи свідчать, що за перші два тижні війни українські захисники знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу цієї ж танкової армії окупантів.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. кадировців, які вдерлися до України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb