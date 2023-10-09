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Майже третина людей, які важко хворіли на COVID, мають аномалії органів, - дослідження

9 жовтня, 2023 понедiлок
08:32
Здоров'я

Результати дослідження свідчать про те, що тривалий COVID може пошкодити органи, такі як легені, мозок і нирки. Це становить загрозу для здоров'я пацієнтів навіть після їх одужання

Про це повідомляє Science Alert.

Ми маємо переконливі докази того, що тривалий перебіг COVID може впливати на основні органи у людей, які раніше були госпіталізовані з цією хворобою.

Дослідження під назвою C-More вивчає довгострокову шкоду, спричинену COVID. Останні результати показують, що майже третина людей, які тяжко хворіли на COVID, мають множинні аномалії органів на МРТ через п'ять місяців після виписки з лікарні. 

Дослідження охопило 259 осіб, які були госпіталізовані з COVID-19, і 52 осіб з контрольної групи, які не захворіли. За п'ять місяців після виписки з лікарні майже третина пацієнтів з COVID-19 мали множинні аномалії в органах на МРТ.

Дослідження показало, що пацієнти, які довго хворіли на COVID-19, в 14 разів частіше мали патології легень, вчитричі частіше мали патології головного мозку і вдвічі частіше мали патології нирок. Ступінь аномалій МРТ був пов'язаний з тяжкістю захворювання, віком та наявністю інших захворювань.

Пацієнти з тривалим перебігом COVID-19, у яких були відхилення в більш ніж двох органах, в чотири рази частіше повідомляли про "важкі" або "дуже важкі" психічні та фізичні порушення.

Це дослідження підкреслює потенційні довгострокові наслідки COVID-19 на здоров'я людей та важливість вакцинації, особливо для осіб у групі ризику. Воно є важливим кроком у кращому розумінні довгострокового впливу COVID-19 на здоров'я органів. Лікарі та медичні служби повинні звернути особливу увагу на здоров'я легень, мозку, нирок і кровоносних судин під час лікування пацієнтів, які одужують від серйозних COVID-19-інфекцій.

  • Напередодні у МОЗ розповіли, що для повної вакцинації від тяжкого перебігу COVID-19 потрібен курс із трьох щеплень - двох доз первинної вакцинації та бустерного щеплення, яке вводять через 5 місяців.

Світ
Наука
Медицина
COVID-19
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