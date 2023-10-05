У МОЗ розповіли, скільки щеплень необхідно для повної вакцинації від COVID
У МОЗ розповіли, що для повної вакцинації від тяжкого перебігу COVID-19 потрібен курс із трьох щеплень - двох доз первинної вакцинації та бустерного щеплення, яке вводять через 5 місяців
Про це йдеться на сайті установи.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголошує, що необхідно отримати повний курс щеплень, аби сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе перенести хворобу з нижчим ризиком ускладнень.
"Три щеплення – це загальнорекомендований курс вакцинації проти COVID-19 для кожної людини. Наразі понад 880 тис. українців не зробили другу дозу та понад 12 млн – третє щеплення. Тобто не отримали бустерну дозу. Їх треба надолужити, щоб сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе в разі інфікування перенести хворобу з нижчим ризиком розвитку ускладнень, особливо літнім людям та пацієнтам зі супутніми захворюваннями, які пригнічують імунітет", - пояснив він.
Зазначається, що усі наступні щеплення після третього називають додатковим бустером, його рекомендує лікар пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. До цієї групи входять люди, старші за 60 років, ті, хто має серйозні супутні хвороби, а також особи, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
МОЗ пояснює, що ті українці, які не належать до пріоритетної групи отримання додаткової бустерної дози, але їм необхідно отримати "додатковий бустер", можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем. Однак такі щеплення здійснюватимуться тільки у разі достатньої кількості доз вакцини для забезпечення щепленнями осіб з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
"Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити вакцину можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку", - інформує МОЗ.
- Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз у 2023-2024 роках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе