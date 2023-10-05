У МОЗ розповіли, скільки щеплень необхідно для повної вакцинації від COVID

Про це йдеться на сайті установи.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголошує, що необхідно отримати повний курс щеплень, аби сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе перенести хворобу з нижчим ризиком ускладнень.

"Три щеплення – це загальнорекомендований курс вакцинації проти COVID-19 для кожної людини. Наразі понад 880 тис. українців не зробили другу дозу та понад 12 млн – третє щеплення. Тобто не отримали бустерну дозу. Їх треба надолужити, щоб сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе в разі інфікування перенести хворобу з нижчим ризиком розвитку ускладнень, особливо літнім людям та пацієнтам зі супутніми захворюваннями, які пригнічують імунітет", - пояснив він.

Зазначається, що усі наступні щеплення після третього називають додатковим бустером, його рекомендує лікар пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. До цієї групи входять люди, старші за 60 років, ті, хто має серйозні супутні хвороби, а також особи, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

МОЗ пояснює, що ті українці, які не належать до пріоритетної групи отримання додаткової бустерної дози, але їм необхідно отримати "додатковий бустер", можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем. Однак такі щеплення здійснюватимуться тільки у разі достатньої кількості доз вакцини для забезпечення щепленнями осіб з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

"Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити вакцину можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку", - інформує МОЗ.