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Мбаппе стане найбагатшим спортсменом світу, - Marca

7 червня, 2022 вiвторок
13:10
Спорт Кіліан Мбаппе

Французький футболіст Кіліан Мбаппе, який підписав новий контракт з ПСЖ, стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу

Про це повідомляє Marca

За інформацією видання, за новим контрактом з ПСЖ форвард отримуватиме більше за будь-якого спортсмена у світі.

Marca нагадує, що Мбаппе наприкінці травня дав згоду на перехід до іспанського "Реалу", але за три дні змінив своє рішення. Це сталося після того, як француз полетів до Катару на переговори з власником ПСЖ Нассером Аль-Халаїфі. Вирішальним аргументом стало те, що він пообіцяв Мбаппе зробити його найбагатшим спортсменом світу. 

Француз відбере це звання у свого одноклубника - Ліонеля Мессі. У січні 2022 року в рейтингу найоплачуваніших спортсменів світу за версією Forbes, аргентинець лідирував із заробітком у 130 млн євро на рік. 

За даними джерел, новий трирічний контракт дозволить Мбаппе заробляти більше за Мессі. Скільки саме отримуватиме 23-річний француз наразі невідомо. 

У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 26 результативних передач. 

Старий контракт француза з ПСЖ був чинний до кінця червня 2022 року. Він міг залишити паризький клуб на правах вільного агента. 

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футбол
Реал
Ліонель Мессі
ПСЖ
Кіліан Мбаппе
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