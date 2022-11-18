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McDonald's призупиняє роботу в Казахстані

18 листопада, 2022 п'ятниця
06:33
Світ McDonald's

Відсьогодні McDonald's у Казахстані тимчасово призупиняє роботу всіх своїх ресторанів

Про це інформує пресслужба McDonald's.

"McDonald's у Казахстані (ТОВ Food Solutions KZ) з 18 листопада тимчасово припиняє роботу всіх своїх ресторанів через обмеження у місцевих постачаннях", - пишуть у відомстві.

Повідомляється, що компанія намагатиметься якнайшвидше відновити роботу. Терміни відкриття нині невідомі.

Компанія ТОВ "Food Solutions KZ" працює в Казахстані понад 6 років та має 24 ресторани McDonald's у містах: Алмати, Астана, Атирау, Актобе, Костанай та Караганда.

У мережі працює близько 2 тис. людей.

Пресслужба додає, що "за період своєї діяльності ТОВ "Food Solutions KZ" сплатило податків на суму понад 3 млрд тенге".

  • 8 березня McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. 
  • 16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.
  • 12 червня повідомлялося, що в Росії на зміну McDonald's прийде мережа ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка.  
  • 11 листопада стало відомо, що ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок.  

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