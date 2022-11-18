McDonald's призупиняє роботу в Казахстані
Відсьогодні McDonald's у Казахстані тимчасово призупиняє роботу всіх своїх ресторанів
Про це інформує пресслужба McDonald's.
"McDonald's у Казахстані (ТОВ Food Solutions KZ) з 18 листопада тимчасово припиняє роботу всіх своїх ресторанів через обмеження у місцевих постачаннях", - пишуть у відомстві.
Повідомляється, що компанія намагатиметься якнайшвидше відновити роботу. Терміни відкриття нині невідомі.
Компанія ТОВ "Food Solutions KZ" працює в Казахстані понад 6 років та має 24 ресторани McDonald's у містах: Алмати, Астана, Атирау, Актобе, Костанай та Караганда.
У мережі працює близько 2 тис. людей.
Пресслужба додає, що "за період своєї діяльності ТОВ "Food Solutions KZ" сплатило податків на суму понад 3 млрд тенге".
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