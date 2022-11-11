McDonald's покидає білоруський ринок
Ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок
Про це інформує пресслужба білоруського McDonald's.
Зазначають, що тепер ресторани торгової марки "МакДональдс" продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка". Відновити роботу планують упродовж кількох тижнів.
"Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв і високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", - ідеться в повідомленні.
- У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
- 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
- 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкрила в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
- 18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.
- 20 жовтня McDonald's в Києві відкрив іще два заклади - у ТРЦ SkyMall і DREAM.
- Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.
- McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.
- У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
- У середу, 2 листопада, McDonald's заново відкрився в Івано-Франківську.
- 3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's.
- 7 листопада у селі Лісники Київської області відкрили новий заклад харчування McDonald's.
- 11 листопада в Черкасах McDonald's відновив свою роботу.
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