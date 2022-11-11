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McDonald's покидає білоруський ринок

11 листопада, 2022 п'ятниця
12:39
Світ На фото лого російської мережі швидкого харчування

Ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок

Про це інформує пресслужба білоруського McDonald's.

Зазначають, що тепер ресторани торгової марки "МакДональдс" продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка". Відновити роботу планують упродовж кількох тижнів.

"Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв і високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", - ідеться в повідомленні.

  • У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
  • 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні. 
  • 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
  • 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
  • 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкрила в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
  • 18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.
  • 20 жовтня McDonald's в Києві відкрив іще два заклади - у ТРЦ SkyMall і DREAM.
  • Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.
  • McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.  
  • У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
  • У середу, 2 листопада, McDonald's заново відкрився в Івано-Франківську.  
  • 3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's. 
  • 7 листопада у селі Лісники Київської області відкрили новий заклад харчування McDonald's.
  • 11 листопада в Черкасах McDonald's відновив свою роботу.

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