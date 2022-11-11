У Черкасах знову запрацював McDonald’s

Про це інформують на офіційній сторінці McDonald’s у фейсбук.

"Черкаси, ми скучили! Вже сьогодні чекаємо на вас у ресторанах", - пише пресслужба.

Повідомляється, що у Черкасах відкрили два заклади McDonald’s:

ТРЦ Любава, бульвар Шевченка, 208/1

вулиця Смілянська, 31.

Відкриті заклади McDonald's в Україні.