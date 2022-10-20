English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Києві запрацювали ще два заклади McDonald's

У Києві запрацювали ще два заклади McDonald's

20 жовтня, 2022 четвер
17:41
Суспільство McDonald's

20 жовтня McDonald's відкрив ще два заклади у великих торгових центрах Києва

Про це інформує пресслужба McDonald's.

"Маємо для вас гарні новини - ми відкриті у двох великих київських ТРЦ", - повідомляють в МакДональдз.

Від сьогодні, 20 жовтня корпорація відкрила заклади у: 

  • ТРЦ SkyMall на просп. Романа Шухевича, 2т;
  • ТРЦ DREAM на просп. Оболонський, 1-б.

Адреси відкритих закладів McDonald's.

  • 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку. 
  • Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
  • 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні. 
  • 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
  • 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
  • 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкривала в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Технології
новини Києва
Економіка
Читайте також:
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
президент Польщі Анджей Дуда
20 жовтня, 2022 четвер
Дуда подзвонив президентові Ірану: Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією
Олег Винник
19 жовтня, 2022 середа
Актриса Сопонару про виїзд Олега Винника за кордон: "Кажуть, він хворий, не вірю, що він непорядний"
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
18:46
ППО
Ефективність української ППО зараз на рівні 64%, - Генштаб
18:27
Ексклюзив
дрон Shahed-136
Вплив погодних умов на ворожі безпілотники виключати не варто, - військовий експерт Киричевський
18:25
Путін
"Путін втомився і через непотрібність скасував закони": російські експерти про введення часткового воєнного стану в РФ
18:21
OPINION
Галина Пагутяк
Блекаут
18:17
окупанти Мелітополь
"Воєнний стан" Путіна - це підготовка мобілізації": мер Мелітополя закликав чоловіків терміново їхати з окупованих територій
18:12
ЗСУ
Розвідка США оцінила можливості ЗСУ для наступу і звільнення Херсона та східних територій
18:04
Оновлено
Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків і зустрівся із Зеленським
17:58
Польща
Українці заснували майже 10 тисяч підприємств у Польщі з 24 лютого
17:57
мобілізовані росіяни
Росія мобілізувала на війну з Україною близько 200 тис. осіб, - Маляр
17:57
Масове поховання у Лимані
У Лимані завершено ексгумацію на найбільших похованнях: виявлено 146 тіл
17:35
Борис Джонсон
Візьме участь у виборах: Борис Джонсон є фаворитом на посаду нового прем’єра Великої Британії
17:30
Електроенергія
Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Харківщині, Сумщині та Полтавщині
17:28
Сергій Жадан
Сергій Жадан отримав польську премію за внесок у боротьбу за права людини
17:24
Нацгвардія України
Для протидії російським ударним дронам у Нацгвардії створили понад 250 вогневих і близько 130 мобільних груп
17:19
Ексклюзив
Міг-31К
На аеродромах Білорусі вже 6 Міг-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - помічник командувача ОС ЗСУ Силкін
17:14
На фото: кадр з фільму "Відблиск"
Приниження, знущання, катування: у Німеччині покажуть український художній фільм "Відблиск" про жахи в російському полоні
17:12
44 дні: прем’єрство Ліз Трасс виявилося найкоротшим в історії Великої Британії
17:09
"Антитерористичні навчання" у Геленджику
У Геленджику в школі без попередження росгвардія провела "антитерористичні" навчання з захопленням заручників та стрільбою
17:01
Естонія
Естонія посилила правила перевезення вантажів через кордон із Росією
16:46
окупанти
Загроза відновлення росіянами наступу на північному фронті зростає, - Генштаб
16:45
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр пообіцяв підтримку України щодо ППО і відновлення інфраструктури
16:36
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
16:21
Бен Воллес
Міністр оборони Британії раптово злітав у Вашингтон. Експерти вважають, що візит пов'язаний з ситуацією в Україні
16:21
На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє
"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів
16:12
Володимир Путін
Розмови про застосування ядерної зброї можуть бути пов’язані з психологічним станом Путіна, - експерт
16:12
OPINION
Борислав Береза
Деменції Путіна вводять його в оману
16:05
Нідерланди_ прапор
Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України
15:58
Оновлено
Ліз Трасс
Прем'єрка Британії Трасс оголосила про відставку
15:46
Ентоні Блінкен
У Путіна немає інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні, - Ентоні Блінкен
15:39
грузія
Грузія з початку року збільшила товарообіг з Росією на 50%
15:38
Бен Воллес
Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем
15:33
Розмінування Київщини триває
ООН допоможе Україні засобами для розмінування
15:32
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон
15:30
Оновлено
санкції проти РФ
Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб
15:29
Ексклюзив
Спутник V
Росіяни будуть використовувати біологічний тероризм на окупованих територіях, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:27
Київ, обстріл ТЕС
Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання, – Кулеба
15:23
Silent Hill 2
За легендарною франшизою Silent Hill анонсували 4 нові гри та фільм
15:15
телеведуча
Трохи тепліше, місцями сонячно та невеликий дощ: прогноз від Наталки Діденко на 21 жовтня
15:09
Знищений ЗСУ Орлан-10 на Луганщині
У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
15:01
Норвегія
Норвегія підозрює іноземну розвідку в нещодавньому інциденті з безпілотниками
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV