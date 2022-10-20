У Києві запрацювали ще два заклади McDonald's

Про це інформує пресслужба McDonald's.

"Маємо для вас гарні новини - ми відкриті у двох великих київських ТРЦ", - повідомляють в МакДональдз.

Від сьогодні, 20 жовтня корпорація відкрила заклади у:

ТРЦ SkyMall на просп. Романа Шухевича, 2т;

ТРЦ DREAM на просп. Оболонський, 1-б.

Адреси відкритих закладів McDonald's.

16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.

20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.

6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.

8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкривала в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").