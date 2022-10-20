У Києві запрацювали ще два заклади McDonald's
20 жовтня McDonald's відкрив ще два заклади у великих торгових центрах Києва
Про це інформує пресслужба McDonald's.
"Маємо для вас гарні новини - ми відкриті у двох великих київських ТРЦ", - повідомляють в МакДональдз.
Від сьогодні, 20 жовтня корпорація відкрила заклади у:
- ТРЦ SkyMall на просп. Романа Шухевича, 2т;
- ТРЦ DREAM на просп. Оболонський, 1-б.
Адреси відкритих закладів McDonald's.
- 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.
- Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
- 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
- 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкривала в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
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