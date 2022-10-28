McDonald's відновив роботу в Житомирі й відкрив ще один заклад у Києві
McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві
Про це повідомили у фейсбуці McDonald's.
"Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77. А також поповнюємо карту київських МакДональдз. ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1", - наголосили в дописі.
- У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
- 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
- 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкрила в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
- 20 жовтня McDonald's відкрив іще два заклади - у ТРЦ SkyMall і DREAM.
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