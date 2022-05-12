Медіаспільнота закликала відсторонити проросійських ведучих від участі  в нацмарафонах

Інститут масової інформації опублікував звернення до президента України та міністра культури і інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів "Єдині новини", Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе "національними".

Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

"Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому", – йдеться у зверненні.

Як додають у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.

"На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція", – йдеться у зверненні.

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Повний текст звернення:

Звернення українських журналістів та громадських організацій до Президента України та Міністра культури та інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів "Єдині новини", Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе "національними".

З початком повномасштабного наступу Російської Федерації державні, суспільні та приватні телеканали України змогли обʼєднатись, аби протистояти ворогу на інформаційному фронті. Єдині новини стали новим і унікальним досвідом, коли в час війни медіа не піддані жорсткій цензурі, а продовжують поширювати важливу для суспільства інформацію від ходу бойових дій до людських трагедій і перемог.

Втім, у національних марафонах, включаючи іномовний канал FreeДом та інших медійних марафонів, що називають себе "національними", беруть участь телеведучі, які ще донедавна працювали на телеканалах, власниками яких були проросійські політики. Інформаційна політика цих каналів базувалася на просуванні кремлівських наративів про зовнішнє управління США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо. Для цього застосовувалися різноманітні методи від фейкових слухань у Конгресі США до марафонів про "соросят", розповідей про "біолабораторії США" та навіть спроб телемостів із росією. Йдеться перш за все про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову та Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле. Ми занепокоєні участю цих людей у марафонах, які покликані бути обʼєднаною інформаційною зброєю проти російських фейків та пропаганди.

Україна вже більше двох місяців протистоїть російській агресії. Паралельно з цим влада напрацьовує механізми для майбутнього відновлення українських міст та інфраструктури. Аби не повторити помилки постмайданного періоду, коли частина принишклих політиків і діячів досить скоро відчули безкарність та почали поширювати проросійські наративи і відверті фейки в ефірах телеканалів, маніпулюючи громадською думкою на емоціями громадян України, ми закликаємо Нацраду, МКІП та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру, забезпечити перевірку цих людей, а до цього часу дати публічну оцінку їхньої участі в марафонах "Єдині новини", Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе "національними". Ми пропонуємо звернутися до моніторингових організацій, які готові надати Нацраді та МКІП аналітичні довідки щодо діяльності цих телеведучих протягом 2014-2022 років.

На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція.

Розраховуємо на швидку реакцію представників української влади, в першу чергу Президента України Володимира Зеленського та Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому.

З повагою

ГО "Свідомі.Медіа"

ГО "Центр досліджень визвольного руху"

Дарія Гірна, журналістка "UA: Суспільне мовлення"

Медіарух

Наталя Соколенко, журналістка Українського радіо, Національна суспільна телерадіокомпанія України

ГО "Інститут масової інформації"

Дмитро Тузов, ведучий “Радіо НВ”

Мирослава Барчук, телеведуча UA:Суспільне Мовлення

Олег Базар, LB.ua

ГО "Детектор медіа"

Вадим Карп'як, журналіст

Тетяна Трощинська, Громадське радіо

Інститут демократії імені Пилипа Орлика

Громадське радіо

Ганна Хіночик, журналістка інформаційно-аналітичного порталу "Четверта влада"

Редакція журналу "Український тиждень"

ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"

Юрій Орловський, журналіст телеканалу "Україна 24"

Олена Кук, кореспондентка каналу "Україна"

В’ячеслав Лакомкін, кореспондент "Сьогодні" (ТОВ "Новинна група Україна")

Юлія Безбородько, платформа іномовлення України, телеканал "ДОМ"

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