Медійники на війні: як повернутись з армії в професію? Дмитро Крапивенко в онлайн-проєкті "Власні назви"
23 листопада о 19:00 відбудеться двадцять третій ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане журналіст і публіцист Дмитро Крапивенко
Тема програми: "Медійники на війні: як повернутись з армії в професію?"
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Чи міняє людину досвід війни?
- Війна і професія: чому на війні "не пишеться"?
- ПТСР, травми і втрати: якими ми будемо після перемоги і як порозуміємось в командах і редакціях?
- Відчуття провини під час війни: звідки воно походить і хто його не відчуває?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Дмитро Крапивенко – журналіст, публіцист, громадський активіст і волонтер. Від 2011 року – в команді журналу "Український тиждень", де з 2014 до 2021 року був головним редактором. З початку повномасштабного вторгнення РФ служить у лавах ЗСУ.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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