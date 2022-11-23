Тема програми: "Медійники на війні: як повернутись з армії в професію?"

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Чи міняє людину досвід війни?

Війна і професія: чому на війні "не пишеться"?

ПТСР, травми і втрати: якими ми будемо після перемоги і як порозуміємось в командах і редакціях?

Відчуття провини під час війни: звідки воно походить і хто його не відчуває?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Дмитро Крапивенко – журналіст, публіцист, громадський активіст і волонтер. Від 2011 року – в команді журналу "Український тиждень", де з 2014 до 2021 року був головним редактором. З початку повномасштабного вторгнення РФ служить у лавах ЗСУ.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).