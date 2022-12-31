Медведєв наголосив, що Росія воює за "язик" і "вєру"

Відео зі зверненням Медведєва з'явилося у суботу, 31 грудня 2022 року, на його телеграм-каналі.



Спершу він сказав, що "спеціальна військова операція допомагає відстояти право людей на рідну мову".



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Під кінець звернення Медведєв знову пов'язав агресію відносно України з "мовою".

"Будемо робити все, щоб життя громадян нашої країни та її нових територій було безпечним. Завжди будемо стояти на захисті прав наших людей: їхньої мови та культури, віри та надії", - додав Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, у київських державних школах і дитсадках повністю виключили російську мову з навчальних програм.