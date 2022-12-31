Медведєв наголосив, що Росія воює за "язик" і "вєру"
Експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у новорічному привітанні двічі наголосив, що країна-агресор веде бойові дії проти України в інтересах утвердження російської мови
Відео зі зверненням Медведєва з'явилося у суботу, 31 грудня 2022 року, на його телеграм-каналі.
Спершу він сказав, що "спеціальна військова операція допомагає відстояти право людей на рідну мову".
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Під кінець звернення Медведєв знову пов'язав агресію відносно України з "мовою".
"Будемо робити все, щоб життя громадян нашої країни та її нових територій було безпечним. Завжди будемо стояти на захисті прав наших людей: їхньої мови та культури, віри та надії", - додав Дмитро Медведєв.
- Нагадаємо, у київських державних школах і дитсадках повністю виключили російську мову з навчальних програм.
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