Про це він написав у телеграмі.

"Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв", - сказав з хвилюванням німецький канцлер Шольц. Ось тобі! Образився знову… Німеччина: а) недружня країна; б) ввела санкції проти всієї економіки Росії та її громадян; в) постачає Україні летальну зброю, спрямовану проти наших Збройних сил. Інакше кажучи, оголосила Росії гібридну війну. Отже, Німеччина діє як ворог Росії", - наголосив Дмитро Медведєв.

Він додав, що Олаф Шольц дивується "дрібним проблемам із газом" у Німеччині.

"Прямо як у дитячому анекдоті: "І вони ще лаються, що я колупався в носі…"", - підсумував колишній прем'єр-міністр Росії.

1 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за дипломатичний діалог із російським президентом Володимиром Путіним.

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